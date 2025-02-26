Топ-5 жіночих імен, які принесуть щастя своїм володаркам

З цими іменами жінкам щастить у кар’єрі та коханні

Імена можуть визначити характер і майбутнє людини. Власники деяких із них найчастіше можуть бути щасливими людьми.

"Телеграф" розповідає про імена жінок-щасливчиків. Серед них є такі:

Ася

Дівчата з такими іменами добрі, ніжні, вразливі. Вони звикли дивитись на світ, не знімаючи рожевих окулярів. Крім того Асі найчастіше стають ідеальними дружинами та мамами.

Єва

Дівчата з такими іменами ніколи не будуть тихонями. Вони рухливі та веселі. Єви успішні і в кар’єрі, і в коханні.

Яна

У Ян зазвичай добре розвинена інтуїція. Обдурити їх дуже важко. Також вони мудрі тактовні та вперті.

Фая

Фая працьовита, скромна та допитлива. Зазвичай, дівчата з таким ім’ям стають душею будь-якої компанії.

Аза

Ці дівчата з характером. Аза наполеглива і вже з дитинства виявляє лідерські якості. Часто володарки цього імені досягають великих посад і легко керують колективами.

Раніше "Телеграф" писав про низку жіночих імен, власниць яких найчастіше пов’язують із труднощами в особистому житті.