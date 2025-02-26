Топ-5 жіночих імен, які принесуть щастя своїм володаркам
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З цими іменами жінкам щастить у кар’єрі та коханні
Імена можуть визначити характер і майбутнє людини. Власники деяких із них найчастіше можуть бути щасливими людьми.
"Телеграф" розповідає про імена жінок-щасливчиків. Серед них є такі:
Ася
Дівчата з такими іменами добрі, ніжні, вразливі. Вони звикли дивитись на світ, не знімаючи рожевих окулярів. Крім того Асі найчастіше стають ідеальними дружинами та мамами.
Єва
Дівчата з такими іменами ніколи не будуть тихонями. Вони рухливі та веселі. Єви успішні і в кар’єрі, і в коханні.
Яна
У Ян зазвичай добре розвинена інтуїція. Обдурити їх дуже важко. Також вони мудрі тактовні та вперті.
Фая
Фая працьовита, скромна та допитлива. Зазвичай, дівчата з таким ім’ям стають душею будь-якої компанії.
Аза
Ці дівчата з характером. Аза наполеглива і вже з дитинства виявляє лідерські якості. Часто володарки цього імені досягають великих посад і легко керують колективами.
Раніше "Телеграф" писав про низку жіночих імен, власниць яких найчастіше пов’язують із труднощами в особистому житті.