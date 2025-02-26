Топ-5 женских имен, которые принесут счастье своим обладательницам

С этими именами женщинам везет в карьере и любви

Имена могут определить характер и будущее человека. Обладатели некоторых из них чаще других могут быть счастливыми людьми.

"Телеграф" рассказывает об именах женщин-счастливчиков. Среди них есть такие:

Ася

Девушки с такими именами добры, нежны, чувствительны. Они привыкли смотреть на мир, не снимая розовых очков. Кроме того Аси зачастую становятся идеальными женами и мамами.

Ева

Девушки с такими именами никогда не будут тихонями. Они подвижны и веселые. Евы успешны и в карьере, и в любви.

Яна

У Ян обычно хорошо развита интуиция. Обмануть их очень сложно. Также они мудры тактичны и упрямы.

Фая

Фая трудолюбива, скромна и любознательна. Обычно девушки с таким именем становятся душей любой компании.

Аза

Эти девушки с характером. Аза настойчива и уже с самого детства проявляет лидерские качества. Часто обладательницы этого имени добиваются больших должностей и легко руководят коллективами.

Ранее "Телеграф" писал о ряде женских имен, владелиц которых чаще всего связывают с трудностями в личной жизни.