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Сильні волею та духом. Які імена віщують жінкам військову службу

Автор
Тетяна Крутякова
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Автор
Жінки, які обирають військову справу
Жінки, які обирають військову справу. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Серед них є доволі популярні

Усі імена мають певні значення та походження, які цілком можуть відображати характер людини. До прикладу, чоловіки з певними іменами часто виявляються щедрими, а жінки — тими, що мають хист до військової справи.

"Телеграф" розповість про сім жіночих імен, носійки яких обирають військову справу та службу за Батьківщину. Зауважимо, що нижчевикладені риси можуть не відповідати на всі 100% дійсності.

Жінки, природжені військові

Ярослава — це вольова та сильна жінка. Ім'я означає "Яскрава слава" і "затята": "сильна", "потужна", "люта". Ярослави часто цілеспрямовані, розсудливі, вперті та завжди за справедливість. Жінки з таким сильним характером зазвичай обирають важкі професії, і більшість пов'язані з військовою справою.

Ольга — має скандинавське походження від імені Hélga, що означає "мудра", "свята". Ольга рішуча та має твердий характер. Вона стійко переносить будь-які життєві труднощі, не опускає руки і нічого не боїться. У своїх судженнях дуже категорична, впевнена в собі і своїх переконаннях. Ольга віддана та сильна, тому часто обирає військові професії.

Богдана — це ім'я слов'янського походження. Воно складається з двох коренів — "Бог" і "давати". Жінки з цим ім'ям з дитинства вирізняються своєю впевненістю, впертістю та силою характеру. Богдани добрі та працьовиті, врівноважені та спокійні. Саме ці риси стають їм у пригоді у військовій службі.

Святослава — це ім'я утворилось від злиття двох старослов'янських слів – "святий" і "слава", й має значення "свята слава", "священна слава". Жінки з цим іменем відрізняються врівноваженістю, активністю та цілеспрямованістю. Вони максимально націлені на результат. У житті шукають своє покликання, яке дозволяло б їм створювати нове або змінювати старе. Рутинна діяльність – це не для них, тому вони можуть обирати військову справу.

Любомира — має слов’янського походження, утворене від поєднання двох частин "люб"( "улюблений", "любий") і "мир". Жінки з цим іменем мають твердий характер, високий інтелект і критичний розум. Вони терплячі та працьовиті, зажди готові допомогти і не можуть пройти повз чужу біду.

Владислава — це слов'янське двокорінне ім'я: влад — "володіти" і -слав — "слава". Владислави наполегливі, але вміють чекати результату. Працьовиті, цілеспрямовані та чуйні, зазвичай стають лідерами у компаніях, або тими, до кого дослухаються.

Мирослава — це ім'я утворене від двох слів "мир" і "слава". Мирослави зазвичай урівноважені, спокійні, наполегливі у навчанні, не балакучі та чуйні. Вони не люблять зайвого шуму. Мирославам характерна упертість.

Зауважимо, що усі ці імена мають і чоловічі форму, тому вказують на маскулінність характеру та його силу. Навіть ім'я Ольга, яке у чоловічій варіації — Олег.

Раніше "Телеграф" розповідав, які імена віщують жінкам самотність до кінця життя.

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