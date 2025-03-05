Чоловік вдарив співмешканку кочергою по голові: рішення суду вас здивує

Зловмисник розкаявся у скоєному

Районний суд Чернігівської області ухвалив вирок чоловікові, який ударив по голові свою співмешканку залізною кочергою. Жінка отримала тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Про це повідомляється у вироку суду з Єдиного державного реєстру судових рішень. Причиною такого жорстокого вчинку стала банальна сварка "на ґрунті неприязних сімейних стосунків".

Згідно з матеріалами справи, у січні поточного року мешканець Ріпкинського району Чернігівської області, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав одного удару металевою кочергою своїй співмешканці.

Унаслідок події жінка отримала рану правої тім'яної ділянки голови, яка належить до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

У суді було встановлено, що чоловік повністю усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння та навмисне завдав удару потерпілій. Таким чином він здійснив фізичне домашнє насильство щодо своєї співмешканки, з якою спільно проживає однією сім’єю, але не перебуває у шлюбі.

Суд визнав чоловіка винним у навмисному заподіянні легкого тілесного ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я. Це означає, що наслідки пошкоджень тривають понад шість днів, хоч і не є значними.

Незважаючи на це, чоловікові призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень. Також він має компенсувати лікарні витрати на лікування жінки у сумі 1404 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Рівненський районний суд ухвалив вирок жителю області, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини та малолітньої дитини. Протягом майже року обвинувачений неодноразово ображав та погрожував дружині, а також застосовував фізичну силу.