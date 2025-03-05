Чоловік проігнорував "бойову" повістку, бо колись мав відстрочку: що вирішив суд

Військовозобов'язаний запевняв, що сам виховує неповнолітнього сина

У Хмельницької області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Громадянин не з'явився до ТЦК та СП за мобілізаційним розпорядженням.

Про це стало відомо з вироку Ярмолинецького районного суду. Слідство з'ясувало, що обвинувачений, який є батьком неповнолітньої дитини, отримав повістку на відправку до військової частини 23 липня 2024 року.

Наступного дня він мав з’явитися до територіального центру комплектування, однак цього не зробив, не надавши жодних документів про можливу відстрочку.

Під час судового засідання чоловік частково визнав свою вину, пояснюючи, що раніше мав відстрочку на один рік, але після її закінчення не звертався за продовженням. Також зазначив, що у вересні 2024 року подав позов до суду про позбавлення матері його сина батьківських прав, проте не знав, що для отримання відстрочки потрібне рішення суду.

Прокуратура наполягала на умисному ухиленні, оскільки обвинувачений власноруч підписав отримання бойової повістки, однак без поважних причин не прибув на відправку. Заслухавши всі сторони, суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, який не з’явився за викликом для проходження військової служби, отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Військовозобов'язаному було визначено дату явки, проте він не з’явився у ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Обвинувачений заявляв, що не може проходити службу через проблеми зі здоров’ям та необхідність догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю. Суд відхилив доводи обвинуваченого, оскільки той пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до служби.

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