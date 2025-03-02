Ображав і бив дружину на очах у дитини: який вирок виніс суд мешканцю Рівненщини

Чоловік вже притягався до відповідальності за схожий злочин

Рівненський районний суд виніс вирок мешканцю області, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини та малолітньої дитини. Протягом майже року обвинувачений неодноразово ображав та погрожував дружині, а також застосовував фізичну силу.

Про це йдеться у вироку суду з Єдиного державного реєстру судових рішень. Зазначається, що деякі з вказаних інцидентів відбувалися на очах малолітньої дитини.

Раніше чоловік уже притягувався до адміністративної відповідальності за подібні правопорушення, але на шлях виправлення не став.

У січні 2025 року він завдав дружині легких тілесних ушкоджень – синців та крововиливів. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

Вироком суду йому призначили покарання у вигляді 2 років і 2 місяців обмеження волі, з огляду на те, що злочин було вчинено під час іспитового строку за попереднім вироком. Суд врахував попередню судимість чоловіка та систематичний характер його дій, що завдали шкоди не лише дружині, але й дитині.

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