Мужчина ударил сожительницу кочергой по голове: решение суда вас удивит

Злоумышленник раскаялся в содеянном

Районный суд Черниговской области вынес приговор мужчине, который ударил по голове свою сожительницу железной кочергой. Женщина получила телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Об этом сообщается в приговоре суда из Единого государственного реестра судебных решений. Причиной такого жестокого поступка стала банальная ссора "на почве неприязненных семейных отношений".

Согласно материалам дела, в январе текущего года житель Репкинского района Черниговской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес один удар металлической кочергой своей сожительнице.

В результате произошедшего женщина получила рану правой теменной области головы, которая относится к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

В суде было установлено, что мужчина полностью осознавал общественно опасный характер своего деяния и умышленно нанес удар пострадавшей. Таким образом он совершил физическое домашнее насилие в отношении своей сожительницы, с которой совместно проживает одной семьей, но не состоит в браке.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, повлекшего длительное расстройство здоровья. Это означает, что последствия повреждений длятся более шести дней, хотя и не являются значительными.

Несмотря на это мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1 700 гривен. Также он должен будет компенсировать больнице расходы на лечение женщины в сумме 1 404 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Ровенский районный суд вынес приговор жителю области, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей жены и малолетнего ребенка. В течение почти года обвиняемый неоднократно обижал и угрожал жене, а также применял физическую силу.