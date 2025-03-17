Вместо мусорника — на огород: как отходы с кухни превратить в удобрение для томатов

Простое домашнее удобрение для рассады томатов

В марте многие хозяйки начинают готовится к высадке и уходе за рассадой. Очень важно вовремя посадить семена и правильно ухаживать за ними, чтобы в новом посевном сезоне получить хороший урожай домашних овощей. Мы уже рассказывали, как спасти рассаду помидоров от болезней, а сегодня делимся, как приготовить удобрение для растений из кухонных отходов.

Как оказалось, есть простое средство, которое поможет укрепить рассаду томатов и сделать ее более сильной после высадки в грунт, пишет przyslijprzepis.pl. И это средство — шелуха от лука, которую мы обычно выбрасываем в мусор.

Как сделать удобрение для рассады из луковой шелухи

Простой отвар из луковой шелухи станет отличной подпиткой для домашней рассады томатов. Также его можно использовать для рассады других культур и даже для полива комнатных растений. Отвар из луковой шелухи укрепляет стебли рассады, ускоряет ее рост и помогает защищать от насекомых-вредителей.

А приготовить его очень просто — вам понадобится три стакана шелухи и полтора литра воды. Залейте отходы водой и вскипятите в кастрюле. Когда отвар закипит, снимите его с огня и оставьте завариваться и остывать 48 часов. После этого процедите отвар и разведите его в 2,5 литрах воды.

Поливать рассаду таким удобрением нужно не чаще, чем раз в неделю, лучше всего делать это утром. Такая подкормка сделает вашу рассаду крепче, а также избавит ее от тли и других вредителей.

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