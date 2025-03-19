Не бояться холодів та заморозків: які овочі посадити у березні, щоб отримати ранній урожай

Ці три культури порадують раннім урожаєм, якщо посадити їх у березні.

Березень в Україні — це період міжсезоння, який зазвичай супроводжується мінливою погодою та перепадами температури. Так, ще тиждень тому було близько 20 градусів тепла, тепер температура пішла в "мінуса". Однак це не привід відмовлятися від городніх робіт, якщо вам це дуже подобається і хочеться раннього врожаю. Ми вже розповідали, як урятувати розсаду помідорів від хвороб, а сьогодні ділимося, які культури можна посадити у березні.

Як виявилося, є стійкі до холоду та перепадів температури рослини, які можна висаджувати вже у березні, пише marthastewart.com. А вони потішать вас раннім свіжим урожаєм.

Що посадити у березні?

Шпинат

Шпинат — холодостійка і морозостійка рослина, яка не любить літню спеку, так що його сміливо можна садити в березні. Якщо любите свіжу зелень, ця культура точно стане вашою улюбленою, тому що дає ранній урожай. Для посадки вибирайте морозостійкі сорти, садіть насіння на сонячній стороні і вибирайте багатий на поживні речовини ґрунт. Для шпинату дуже важливий рівномірний полив, тому приділіть цьому особливу увагу.

Редиска

Редиска — улюблений багатьма весняний овоч, який має хрумку текстуру і гостренький смак. Саме редиска є чи не головним інгредієнтом легких весняних салатів, багатих на вітаміни і мінерали. А виростити цей овоч легко й самостійно і починати можна вже у березні. Редиска добре росте, якщо її висаджувати в землю ранньою весною та восени. У догляді ця культура теж невибаглива — редиска потребує сонячного боку, рівномірного поливу та добре дренованого ґрунту.

Прянощі та трави

Розмарин, шавлія, м’ята, чебрець, базилік та інші пряні трави відмінно підходять для посадки на грядках або у вуличних контейнерах у березні. Вони не бояться холоду та порадують раннім урожаєм, який стане чудовим доповненням до салатів.

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