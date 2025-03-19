Не боятся холодов и заморозков: какие овощи посадить в марте, чтобы получить ранний урожай

Эти три культуры порадуют ранним урожаем, если посадить их в марте

Март в Украине — это период межсезонья, который обычно сопровождается переменчивой погодой и перепадами температуры. Так, еще неделю назад было около 20 градусов тепла, в теперь температура ушла в "минуса". Однако это не повод отказываться от огородных работ, если вам это очень нравится и хочется раннего урожая. Мы уже рассказывали, как спасти рассаду помидоров от болезней, а сегодня делимся, какие культуры можно посадить в марте.

Как оказалось, есть устойчивые к холоду и перепадам температуры растения, которые можно высаживать уже в марте, пишет marthastewart.com. А они порадуют вас ранним свежим урожаем.

Что посадить в марте?

Шпинат

Шпинат — холодостойкое и морозоустойчивое растение, которое не любит летнюю жару, так что его смело можно сажать в марте. Если любите свежую зелень, эта культура точно станет вашей любимой, так как дает ранний урожай. Для посадки выбирайте морозостойкие сорта, садите семена на солнечной стороне и выбирайте богатую на питательные вещества почву. Для шпината очень важен равномерный полив, так что уделите этому особое внимание.

Редис

Редис — любимый многими весенний овощ, который имеет хрустящую текстуру и перечный вкус.Именно редис является едва ли не главным ингредиентом легких весенних салатов, богатых витаминами и минералами. А вырастить этот овощ можно самостоятельно и начинать можно уже в марте. Редис хорошо растет, если его высаживать в землю ранней весной и осенью. В уходе эта культура тоже неприхотливая — редис требует солнечной стороны, равномерного полива и хорошо дренированной почвы.

Пряности и травы

Розмарин, шалфей, мята, тимьян, базилик и другие пряные травы отлично подходят для посадки на грядках или в уличных контейнерах в марте. Они не боятся холода и порадуют ранним урожаем, который станет отличным дополнением к салатам.

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