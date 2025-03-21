Через місяць будете смакувати: коли сіяти редис для раннього врожаю

Корисні поради, коли починати сіяти редис для раннього врожаю

Редис — улюблений багатьма весняний овоч, який відмінно підходить до свіжих салатів і має багато корисних речовин та вітамінів. Вирощувати його можна вдома, а садити вже зовсім скоро — коли земля добре прогріється. Ми вже розповідали, чи потрібно замочувати насіння перед посадкою, а сьогодні ділимося, коли сіяти редис, щоб отримати ранній урожай.

Дрібніші сорти редиски виростуть вже через 30 днів після посіву, а більші — приблизно через 60 днів, пише садівниче видання The Spruce. Залежно від погоди у вашому регіоні, сіяти насіння редису можна буде вже найближчим часом.

Коли і як правильно сіяти редис

Редиску можна сіяти у відкритий ґрунт, як тільки земля стане придатною для обробки. Тобто вона повинна добре прогрітися і не піддаватися заморозкам. Тож городникам варто стежити за погодою.

Редиска виростає досить швидко, так що можна висівати нове насіння щотижня, щоб отримувати свіжий урожай із запасом. Найкраще обирати для весни ранні сорти редиски, тоді перший урожай можна буде отримати вже через місяць.

Під редиску найкраще виділити ділянку з пухким, добре дренованим грунтом і сонячною стороною. Висаджуйте насіння на 2-3 сантиметри в глибину і приблизно стільки ж — відстань одна від одної. Ряди з редисом повинні бути розташовані на відстані 8-10 см один від одного. Також можна сіяти редис на грядках з іншими овочами, наприклад, з морквою. На той час, коли їй знадобиться місце для зростання коренеплодів, ви вже зберете врожай редису.

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