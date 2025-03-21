Через месяц будете смаковать: когда сеять редис для раннего урожая

Полезные советы, когда начинать сеять редис для раннего урожая

Редис — любимый многими весенний овощ, который отлично подходит к свежим салатам и имеет много полезных веществ и витаминов. Выращивать его можно дома, а сажать уже совсем скоро — когда земля хорошо прогреется. Мы уже рассказывали, нужно ли замачивать семена перед посадкой, а сегодня делимся, когда сеять редис, чтобы получить ранний урожай.

Более мелкие сорта редиса вырастут уже через 30 дней после посева, а более крупные — примерно через 60 дней, пишет садоводческое издание The Spruce. В зависимости от погоды в вашем регионе, сеять семена редиса можно будет уже в ближайшее время.

Когда и как правильно сеять редис

Редис можно сеять в открытый грунт, как только земля станет пригодной для обработки. То есть она должна хорошо прогреться и не подвергаться заморозкам. Поэтому нужно следить за погодой.

Редис вырастает довольно быстро, так что можно высевать новые семена каждую неделю, чтобы получить свежий урожай с запасом. Лучше всего выбирать для весны ранние сорта редиса, так первый урожай можно будет получить уже через месяц.

Под редис лучше всего выделить участок с рыхлой, хорошо дренируемой почвой и солнечной стороной. Высаживайте семена на 2-3 сантиметра в глубину и примерно столько же — расстояние друг от друга. Ряды с редисом должны быть расположены на расстоянии 8-10 см друг от друга. Также можно сеять редис на грядках с другими овощами, например, с морковью. К тому времени, когда ей понадобится место для роста корнеплодов, вы уже соберете урожай редиса.

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