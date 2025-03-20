Цвістимуть половину літа: коли висаджувати жоржини у відкритий ґрунт і як правильно це робити

Головне у цій справі не поспішати та дочекатися сприятливої погоди

Жоржини — дивовижні ніжні квіти, які стануть окрасою будь-якої клумби. Досвідчені квітникарі знають, що ці квіти викопують на зиму, і потім навесні висаджують у ґрунт. Ми вже розповідали, чи потрібно замочувати насіння перед посадкою, а сьогодні ділимося, коли висаджувати жоржини в грунт.

Ці яскраві літні квіти вимагають ретельного підбору часу для висадки, особливо якщо ви плануєте, що вони зацвітуть у розпал літа, пише видання The Spruce, з посиланням на слова експертів-квітникарів Дебори Стоун і Дженніфер Гуліції. Головне в цій справі — не поспішати, щоб коріння не замерзло в землі та не згнило від зайвої вологи.

Коли садити жоржини для літнього цвітіння

Час висадки бульб жоржин у відкритий ґрунт залежить від погодних умов, кажуть експерти. Загальна рекомендація від садівників — дочекатися закінчення останніх весняних заморозків, щоб земля добре прогрілася і не зазнавала впливу холодів.

Залежно від погоди та вологості ґрунту підходящим часом для висадки жоржин може бути кінець березня або початок квітня. Однак, не пізно посадити бульби в землю і на початку травня. Експертка Дебора Стоун нагадала, що час посадки жоржин визначає, коли вони зацвітуть.

"Клубням жоржин зазвичай потрібно 90 днів, щоб вирости і зацвісти. Якщо ви посадите їх 1 травня, це означає, що ваша клумба зацвіте в серпні", — каже експертка.

Як правильно саджати бульби жоржин

Перед тим, як висадити коріння жоржин у ґрунт, потрібно пам’ятати, що ці квіти люблять злегка кислий, добре дренований, багатий на поживні речовини грунт. Тому перед посадкою квітів можна удобрити ділянку за допомогою компосту.

"Після того, як грунт буде удобрений, а загроза заморозків мине, бульби жоржин слід висаджувати на глибину від 10 до 15 см. Коли вони опиняться в землі, забудьте про них на деякий час", — каже експертка Дженніфер Гуліція.

Також вона радить не поливати бульби жоржин, доки вони не виростуть на 20-25 см над землею. Хіба що грунт буде дуже сухий — тоді можна трохи полити біля висадженого коріння жоржин.

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