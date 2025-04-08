Зробіть це і ваші рослини переживуть заморозки: три прості кроки

Заморозки можуть становити серйозну загрозу для деяких культур

Квітень в Україні продовжує дивувати примхами — різке похолодання та сніг змінили перші ознаки весняного тепла. Нічні заморозки вже вдарили й можуть завдати непоправної шкоди багатьом культурам та садовим деревам. Але є кілька простих кроків, які допоможуть захистити посадки та зберегти майбутній урожай.

Щоб рослини залишалися здоровими, а врожай не постраждав, треба вчасно реагувати на капризи. "Телеграф" розповів, які дії слід вжити.

Як захистити свій город від квітневих заморозків

Один із найнадійніших і найпростіших способів захистити рослини від квітневих заморозків — це мульчування. Цей метод особливо ефективний для овочів, розсади та молодих саджанців. Шар мульчі — з торфу, соломи, сухого листя, деревної стружки або навіть хвої допомагає утримувати тепло в ґрунті, не даючи кореневій системі переохолодитись при нічному похолоданні. Крім того, мульча допомагає стабілізувати мікроклімат навколо рослини та запобігає різким перепадам температур.

Уберегти врожай від заморозків допоможе мульчування

Другий крок – спорудження укриттів. Коли температура різко падає, особливо вночі, важливо створити для рослин тимчасовий бар’єр від холоду. Для цього використовують агроволокно, мішковину, плівку, пластикові ящики, перевернені відра або навіть картонні коробки – все, що допоможе утримати тепло біля землі.

Як захистити врожай від заморозків

Ще один спосіб, який допоможе врятувати врожай, – це дощування. Перед зниженням температури рослини оббризкують водою, найкраще робити це вночі. Коли температура падає нижче за нуль, волога замерзає, при цьому вивільняється тепло. Шляхом цього температура на поверхні рослини утримується і не опускається до рівня, коли рослини можуть постраждати..

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