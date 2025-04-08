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Зробіть це і ваші рослини переживуть заморозки: три прості кроки

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як захистити город від заморозків Новина оновлена 08 квітня 2025, 16:27
Як захистити город від заморозків. Фото Телеграф/freepik

Заморозки можуть становити серйозну загрозу для деяких культур

Квітень в Україні продовжує дивувати примхами — різке похолодання та сніг змінили перші ознаки весняного тепла. Нічні заморозки вже вдарили й можуть завдати непоправної шкоди багатьом культурам та садовим деревам. Але є кілька простих кроків, які допоможуть захистити посадки та зберегти майбутній урожай.

Щоб рослини залишалися здоровими, а врожай не постраждав, треба вчасно реагувати на капризи. "Телеграф" розповів, які дії слід вжити.

Як захистити свій город від квітневих заморозків

Один із найнадійніших і найпростіших способів захистити рослини від квітневих заморозків — це мульчування. Цей метод особливо ефективний для овочів, розсади та молодих саджанців. Шар мульчі — з торфу, соломи, сухого листя, деревної стружки або навіть хвої допомагає утримувати тепло в ґрунті, не даючи кореневій системі переохолодитись при нічному похолоданні. Крім того, мульча допомагає стабілізувати мікроклімат навколо рослини та запобігає різким перепадам температур.

Уберегти врожай від заморозків допоможе мульчування
Уберегти врожай від заморозків допоможе мульчування

Другий крок – спорудження укриттів. Коли температура різко падає, особливо вночі, важливо створити для рослин тимчасовий бар’єр від холоду. Для цього використовують агроволокно, мішковину, плівку, пластикові ящики, перевернені відра або навіть картонні коробки – все, що допоможе утримати тепло біля землі.

Як захистити врожай від заморозків
Як захистити врожай від заморозків

Ще один спосіб, який допоможе врятувати врожай, – це дощування. Перед зниженням температури рослини оббризкують водою, найкраще робити це вночі. Коли температура падає нижче за нуль, волога замерзає, при цьому вивільняється тепло. Шляхом цього температура на поверхні рослини утримується і не опускається до рівня, коли рослини можуть постраждати..

"Телеграф" писав раніше, що збільшити врожай картоплі допоможе фольга. Дізнайтеся, як і коли її використовувати.

Теги:
#Урожай #Заморозки #Город