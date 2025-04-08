В Україну повернулась справжня зима: на Рівненщині люди ліплять сніговиків (відео)

Відео сніжної скульптури з'явилося у мережі

Поки більшість українців чекали на тепле весняне сонце, погода вирішила нагадати, що квітень здатен дивувати. Днями в багатьох регіонах України значно похолодало, не виключенням стала Рівненська область.

Там випало стільки снігу, що місцеві взялися ліпити сніговиків просто посеред весни. Одне з таких відео потрапило до місцевих телеграм-каналів.

Цього сніговика зліпили в селищі Гоща. На кадрах видно щільний шар снігу.

Нагадуємо, за даними синоптиків, із 8 по 11 квітня середня температура повітря по всій країні складатиме +4…+7 градусів, а вночі — 0…-4. У багатьох регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

У суботу, 12 квітня, відбудуться різкі зміни. Через хмари почне виглядати сонце, а опади будуть зменшуватися. Не пощастить із ними лише південним регіонам. Повітря цього дня, згідно з прогнозом, у середньому по країні прогріється до +9…+11 градусів. Найтепліше буде в західних регіонах.

Раніше "Телеграф" писав, коли українцям очікувати найсильніших заморозків. Суворе похолодання з "мінусами" та значними опадами затримається в Україні щонайменше на тиждень. Подекуди стовпчик термометра продовжить опускатись.