Сделайте это и ваши растения переживут заморозки: три простых шага

Заморозки могут представлять серьезную угрозу для некоторых культур

Апрель в Украине продолжает удивлять капризами — резкое похолодание и снег сменили первые признаки весеннего тепла. Ночные заморозки уже ударили и могут нанести непоправимый вред многим культурам и садовым деревьям. Но есть несколько простых шагов, которые помогут защитить посадки и сохранить будущий урожай.

Чтобы растения оставались здоровыми, а урожай не пострадал, нужно вовремя реагировать на погодные капризы. "Телеграф" рассказал, какие действия следует предпринять.

Как защитить свой огород от апрельских заморозков

Один из самых надежных и простых способов защитить растения от апрельских заморозков — это мульчирование. Этот метод особенно эффективен для овощей, рассады и молодых саженцев. Слой мульчи — из торфа, соломы, сухих листьев, древесной стружки или даже хвои помогает удерживать тепло в почве, не давая корневой системе переохладиться при ночном похолодании. Кроме того, мульча помогает стабилизировать микроклимат вокруг растения и предотвращает резкие перепады температур.

Уберечь урожай от заморозков поможет мульчирование

Второй шаг — сооружение укрытий. Когда температура резко падает, особенно ночью, важно создать для растений временный защитный барьер от холода. Для этого используют агроволокно, мешковину, пленку, пластиковые ящики, перевернутые ведра или даже картонные коробки — все, что поможет удержать тепло у поверхности земли.

Как защитить урожай от заморозков

Еще один способ, который поможет спасти урожай — это дождевание. Суть в том, что перед понижением температуры растения обрызгиваются водой. Когда температура воздуха опускается ниже нуля, влага начинает замерзать, и в процессе этого высвобождается тепло — так называемая скрытая теплота кристаллизации. Именно она и помогает удержать температуру на поверхности растения ближе к нулю, не давая ей упасть до критических значений, при которых клетки растений начинают разрушаться.

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