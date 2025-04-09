Укренерго закликає економити: дізнайтеся, як зігрітися вдома без обігрівача

Для одного зі способів вам знадобиться пухирчаста плівка

Через похолодання і зростання споживання електроенергії "Укренерго" просить українців ощадливо користуватися електрикою в години пік — з 8:00 до 21:00. Енергосистема досі оговтується після масованих атак РФ, а аварійно-відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок 9 квітня рівень споживання зріс на 1,1% у порівнянні з вівторком, а ввечері 8 квітня був зафіксований добовий максимум — на 2% вищий, ніж попереднього дня.

Поки електроприлади краще не вмикати, українцям доводиться зігріватися підручними засобами. "Телеграф" зібрав кілька дієвих способів зігрітися вдома без навантаження на мережу.

1. Утепліть вікна і двері

Тепло легко втрачається через щілини у вікнах і дверях — до 30% втрат припадає саме на них. Щоб зберегти нагріте повітря, заклейте проблемні місця малярною стрічкою, герметиком або навіть тканиною. Якщо є пухирчаста плівка — вона чудово зменшує втрати тепла через скло. Просто змочіть вікно водою і щільно притисніть плівку до поверхні.

2. Створіть "теплову капсулу"

У просторих кімнатах варто локалізувати тепло. Закрийте всі пороги ковдрами, щільно зачиніть міжкімнатні двері. На підлогу покладіть туристичні килимки, каремати або навіть кілька ковдр — це зменшить тепловтрати через холодні підлоги. Якщо є змога, створіть у кімнаті невеликий імпровізований "намет" із тканини або пледа — це допоможе сконцентрувати тепло в одному місці.

3. Використайте газову плиту

Якщо у вас вдома газова плита — це шанс трохи обігріти простір. Закрийте вікна й двері на кухні, поставте чайник на конфорку — пара нагріє повітря. Проте обов’язково періодично провітрюйте кімнату, щоб уникнути надлишку вологи й проблем із вентиляцією. Цей метод не підійде для квартир із електроплитами — тоді варто скористатися іншими порадами.

4. Тепло вдома — з одягу

Найбільше тепла тіло втрачає через голову, стопи й долоні. Вдягайте вдома термобілизну, светр, вовняні шкарпетки, а при потребі — навіть шапку. Це зменшить потребу в додатковому обігріві й дозволить довше зберігати тепло тіла.

5. Підігрійте ліжко

Старий і дієвий спосіб — налити гарячу воду в пластикову пляшку або грілку і покласти її в ліжко під ковдру за 10–15 хвилин до сну. Тепло тримається довго, а вам буде комфортніше засинати без додаткового обігрівача.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли до України повернеться весняна погода та чи продовжаться "зимові сюрпризи" у травні.