Укрэнерго призывает экономить: узнайте, как согреться дома без обогревателя

Для одного из способов вам понадобится пузырчатая пленка

Из-за похолодания и роста потребления электроэнергии "Укрэнерго" просит украинцев бережно пользоваться электричеством в часы пик — с 8:00 до 21:00. Энергосистема до сих пор приходит в себя после массированных атак РФ, а аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на утро 9 апреля уровень потребления вырос на 1,1% по сравнению со вторником, а вечером 8 апреля был зафиксирован суточный максимум — на 2% выше предыдущего дня.

Пока электроприборы лучше не включать, украинцам приходится согреваться подручными средствами. "Телеграф" собрал несколько действенных способов согреться дома без погрузки на сеть.

1. Утеплите окна и двери

Тепло легко теряется из-за щелей в окнах и дверях — до 30% потерь приходится именно на них. Чтобы сохранить нагретый воздух, заклейте проблемные места малярной лентой, герметиком или даже тканью. Если есть пузырчатая пленка – она отлично уменьшает потери тепла через стекло. Просто смочите окно водой и прижмите плотно пленку к поверхности.

2. Создайте "тепловую капсулу"

В просторных комнатах следует локализовать тепло. Закройте все пороги одеялами, плотно закройте межкомнатную дверь. На пол положите туристические коврики, карематы или даже несколько одеял – это уменьшит теплопотери из-за холодных полов. Если есть возможность, создайте в комнате небольшую импровизированную палатку из ткани или пледа — это поможет сконцентрировать тепло в одном месте.

3. Используйте газовую плиту

Если у вас дома газовая плита – это шанс немного обогреть пространство. Закройте окна и двери на кухне, поставьте чайник на конфорку – пар нагреет воздух. Однако обязательно периодически проветривайте комнату во избежание избытка влаги и проблем с вентиляцией. Этот метод не подойдет для квартир с электроплитами – тогда следует воспользоваться другими советами.

4. Тепло дома – из одежды

Больше всего теплое тело теряет через голову, стопы и ладони. Надевайте дома термобелье, свитер, шерстяные носки, а при необходимости даже шапку. Это снизит потребность в дополнительном обогреве и позволит дольше сохранять тепло тела.

5. Подогрейте кровать

Старый и действенный способ – налить горячую воду в пластиковую бутылку или грелку и положить ее в постель под одеяло за 10–15 минут до сна. Тепло держится подолгу, а вам будет комфортнее засыпать без дополнительного обогревателя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украину вернется весенняя погода и продолжатся ли "зимние сюрпризы" в мае.