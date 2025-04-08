Кияни скаржаться на відключення світла. Що кажуть в "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що рівень споживання сьогодні більший, ніж учора

У деяких районах Київ уранці 8 квітня зникло світло. Мешканці столиці припустили, що це може бути пов’язане із різким похолоданням, яке зараз накрило Україну.

Про це у мережі розповіли місцеві. У коментарях під постом деякі написали, що електроенергія зникла у низці будинків у Дніпровському районі міста. У той же час, багато хто відзначив, що у них світло є.

У мережі публікують скріншот, зроблений у програмі "Київ Цифровий". У ньому зазначено, що "заразу електроенергії недостатньо". Користувачів просять вимкнути потужні електроприлади, щоб допомогти енергосистемі.

Дехто припускає, що це пов’язано з різким похолоданням, яке накрило Київ та інші міста в Україні. У зв’язку із цим у квартирах зараз холодно, адже опалення вже відключили. Містяни скаржаться, що не можуть включити обігрівачі.

У той же час далеко не у всіх зараз у квартирах "холодильник".

Крім того, в Одесі цього дня приблизно об 11:30 "мигнуло" світло і потім знову з’явилося.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30 його рівень був на 2,3% вищим, ніж в такий самий час у попередній день.

"Причина – зниження температури повітря на всій території України. А також хмарна погода щодо регіонів, що призводить до низької ефективності роботи побутових сонячних електростанцій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 квітня добовий максимум споживання зафіксовано ввечері. Він був на 14,3% вищим за максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 4 квітня. Причина – суттєве похолодання.

При цьому споживачам нагадали, що енергосистема продовжує відновлюватися після ракетних та дронових атак ворога. З 8 ранку до 21 години зберігається потреба в економному споживанні електроенергії. Тобто людей просять, по можливості, обмежити використання потужних електроприладів у цей час і не включати два потужні пристрої одночасно.

Нагадаємо, у 2025 році "Укргідроенерго" проводитиме капітальний ремонт та реконструкцію обладнання гідроелектростанцій. У ПрАТ "Укргідроенерго" розповіли "Телеграфу", чи призведуть ремонти гідроелектростанцій до дефіциту електроенергії та необхідності вводити графіки відключень.