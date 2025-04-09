Холодна погода не відпускає квітень: чи закінчаться зимові "сюрпризи" у травні

Холодна погода може повернутися навіть у травні

Весна в Україні ніяк не може повністю взяти своє. 9 квітня погода залишатиметься холодною через вплив арктичної повітряної маси.

Жителям країни доведеться ще почекати на справжнє тепло, адже температура повітря буде низькою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 9 квітня

У середу на території всієї країни буде доволі прохолодно. Вночі синоптики прогнозують заморозки від 0 до -5 градусів. Атмосферний тиск спочатку підніметься, але вже вдень почне падати.

Небо буде вкрите хмарами, проте сонце час від часу виглядатиме. Дощ та мокрий сніг можливі лише на півдні та південному сході України, а решта території залишиться без опадів.

Вітер переважно північно-західний, а на південному сході – південно-західний. Його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду.

Денна температура повітря підніметься від 1 до 6 градусів тепла. Трохи тепліше буде на Закарпатті та південному сході – там повітря прогріється до 3-8 градусів вище нуля.

Найхолодніше буде в Карпатах, де вночі можливий невеликий сніг, а температура опуститься до -4…-9 градусів. Вдень у горах буде від 0 до 3 градусів морозу.

Чи будуть морози та сніг у травні

Українцям варто підготуватися до того, що холодна погода може повернутися навіть у травні. Метеорологиня Наталія Голеня розповіла, що за кліматичними нормами похолодання цілком можливе у другій половині квітня та першій половині травня. Проте точний прогноз можна дати лише за 5-10 днів до такого явища.

Середина травня в Україні часто нагадує літо – з грозами, градом та шквальним вітром. Але навіть тоді існує ризик раптового вторгнення холодного повітря, коли нічна температура може впасти до нуля або навіть нижче.

Наша країна розташована в помірних широтах, де часто відбуваються різкі зміни погоди. Саме тому майже щороку в травні до нас приходить арктичне повітря, яке спричиняє нічні заморозки та різке похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода готує "сюрприз" для Києва на Великдень. Ми розповідали, що прогнозують синоптики.