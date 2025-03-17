З цим тарифом електроенергія буде дешевша 8 годин на день

Кмітливі споживачі можуть заощадити, перейшовши на двотарифні лічильники електроенергії

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн/кВт·год. Проте, витрати на електроенергію можна зменшити удвічі, перейшовши на спеціальний двозонний тариф, який нараховує пів ціни за спожиту електроенергію в нічний час. Для цього потрібен спеціальний лічильник "День/Ніч".

На заощадження у вас є вісім годин — у денний час (з 7:00 до 23:00) нарахування йде за стандартним тарифом – 4,32 грн/кВт·год, а вночі (з 23:00 до 7:00) знижується на 50% і становить 2,16 грн/кВт·год.

Експерти ДТЕК кажуть, що звичайна сім’я могла б заощаджувати до 400 грн щомісяця, просто перевівши енергоємні прилади на дешевший нічний режим роботи. І це тільки при використанні бойлера та холодильника. Передаючи показання такого лічильника, окремо вказуються витрати за день та за ніч.

Як передавати показання двозонного лічильника

Вартість та умови встановлення лічильника

Встановлення лічильника потрібно замовляти окремо. Можна самостійно купити пристрій обліку, і тоді платити тільки за встановлення. Якщо купувати суто лічильники, то у "Львівобленерго" встановлені такі ціни: однофазний – 1650 гривень, трифазний – 2808 гривень. Лічильник "День/Ніч" від ДТЕК зі встановленням коштує 3999 гривень. Після встановлення, всі перевірки, ремонт та планові заміни приладу енергетична компанія робить власним коштом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власники таких лічильників мають слідкувати, щоб основне навантаження було на нічні години. Важливо, що при дотриманні нових рекомендацій від обленерго заощаджувати не вдасться.