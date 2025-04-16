Застаріла традиція: чому не варто залишити цукерки і паску на могилах у поминальні дні

Краще не залишати їжу та цукерки на могилках під час поминальних днів

Після Великодня, який у 2025 році відзначається 20 квітня, у наступні вихідні наступають поминальні дні. Традиційно в цей період люди ходять на кладовища, моляться за душі померлих родичів, зустрічаються з близькими та спілкуються. Часто під час поминальних днів на цвинтарях щось їдять і навіть залишають їжу та солодощі на могилах.

Як виявилося, робити цього не варто, а традиція їсти біля могил та залишати їжу наних — давно застаріла, пише сайт fakty.com.ua. За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександра Дедюхіна, здавна наші предки долали далеку дорогу, щоб відвідати могили померлих родичів. Відповідно після тяжкого шляху сідали перекусити прямо на кладовищі біля могил. Ця традиція вкоренилася давно, хоча в сучасному світі трапезувати на кладовищах уже немає потреби і церква цього не схвалює.

Священик зазначає, що з іншого боку церква і не забороняє залишати солодощі чи їжу на могилах. Тоді люди, які збиратимуть цю їжу, можливо, помоляться за душу покійника, з чиєї могили вони поласували.

Також Олександр Дедюхін застерігає від алкоголю на кладовищах. За його словами, не варто влаштовувати біля могил галасливі застілля з випивкою та частуваннями. Кладовище – це місце для тиші, спокою та молитов, а не для гулянок. Також священик не рекомендує залишати на могилах алкоголь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити на цвинтарі під час поминальних днів. І навіщо залишати вдома відчинене вікно.