Знадобиться лише смартфон: як швидко знайти найближчу до вас церкву ПЦУ, щоб освятити кошик на Великдень

Церква йде в ногу із сучасними технологіями

З початку повномасштабної війни в Україні заборонили діяльність храмів, пов’язаних із країною-агресором Росією. Тому духовенство взяло вектор на українізацію. Наразі в Україні діє Православна церква України (ПЦУ), яку очолює митрополит Єпіфаній.

Церква не стоїть на місці та адаптується до сучасного суспільства, йдучи в ногу з технологіями. Так, після переходу українців до ПЦУ було створено мобільний додаток "Моя церква", в якому віруючі можуть почитати церковні новини, знайти потрібні молитви, переглянути календар релігійних свят, а також знайти найближчу до свого будинку церкву Православної церкви України.

Як знайти найближчу церкву ПЦУ, щоб святити паску?

Для початку потрібно встановити на смартфон мобільний додаток "Моя церква". Зробити це можна AppStore та Google Market. При вході в програму потрібно дати доступ до своєї геолокації, таким чином на картах будуть відображені найближчі до вас храми ПЦУ у вашому місті чи селі.

Внизу екрана ви побачите невелике меню — "Карта", "Календар", "Новини", "Молитви" та "Мій профіль". Натисніть на кнопку "Карти" і додаток покаже вам усі храми Православної церкви України по всій країні.

Більше того, за геолокацією будуть одразу визначені найближчі до вашого місцезнаходження храми. Також є опція прокласти шлях до обраної церкви, щоб вам було простіше дістатися до неї по картах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично заборонено в період Страсного тижня. Він розпочався 14 квітня і триватиме до 20 квітня.