Устаревшая традиция: почему не стоит оставить конфеты и паску на могилах в поминальные дни

Лучше не оставлять еду и конфеты на могилках во время поминальных дней

После Пасхи, которая в 2025 году отмечается 20 апреля, в следующие выходные наступают поминальные дни. Традиционно в этот период люди ходят на кладбища, молятся за души умерших родственников, встречаются с близкими и общаются. Часто во время поминальных дней на кладбищах что-то едят и даже оставляют еду и сладости на могилках.

Как оказалось, делать этого не стоит, а традиция есть около могил и оставлять на них еду — давно устарела, пишет сайт fakty.com.ua. По словам настоятеля Свято-Николаевского храма ПЦУ Александра Дедюхина, издавна наши предки преодолевали дальнюю дорогу, чтобы проведать могилки умерших родственников. Соответственно после тяжелого пути садились перекусить прямо на кладбище у могил. Эта традиция укоренилась давно, хотя в современном мире трапезничать на кладбищах уже нет нужды и церковь этого не одобряет.

Священник отмечает, что с другой стороны церковь и не запрещает оставлять сладости или еду на могилах. Тогда люди, которые будут собирать эту еду, возможно помолятся за душу покойника, с чьей могилы они полакомились.

Также Александр Дедюхин предостерегает от алкоголя на кладбищах. По его словам, не стоит устраивать около могил шумные застолья с выпивкой и угощениями. Кладбище — это место для тишины, покоя и молитв, а не для гулянок. Также священник не советует оставлять на могилах алкоголь.

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