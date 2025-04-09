Як прикрасити кошик на Великдень у патріотичному стилі: незвичайні ідеї декору

Скоро Великдень, а значить саме час подумати про декор великоднього кошика

Напередодні світлого свята Великодня, яке у 2025 році відзначається за новим церковним календарем 20 квітня, багато господинь замислюються про те, як прикрасити кошик. Є багато ідей великоднього декору кошика, проте це можна зробити і в патріотичному стилі.

"Телеграф" розповість, як красиво декорувати свій великодній кошик у синьо-жовтих кольорах.

Ідеї декору кошика на Великдень 2025

Крашанки і паска

Одним із варіантів патріотичної стилізації великоднього кошика може стати прикраса самої паски у кольорах українського прапора. Виберіть синю та жовту глазур для верхівки, або ж на білій глазурі зробіть декор з посипки та кондитерських елементів декору у відповідних кольорах. І звичайно крашанки — пофарбуйте їх у синій та жовтий колір, не використовуючи інших.

Прикраси з квітами

Є різні способи прикрасити великодній кошик, наприклад, додавши до нього живі чи штучні квіти та зелень. Оберіть живі квіти синіх та жовтих відтінків і прикріпіть їх до кошика. Добре підійдуть хризантеми, які є в різних відтінках. Також можна використовувати штучні квіткові композиції, які можна купити у магазинах.

Стрічки і бантики

Прикрасити великодній кошик можна синьо-жовтими стрічками, якими можна огорнути ручку. Також із стрічок можна зв’язати бантики на кошику, так буде навіть цікавіше. Можна обвити кошик по контуру синьо-жовтою стрічкою або просто встановити в неї невеликий український прапорець.

Вишиванка

Декорувати великодній кошик можна й елементами з українською вишивкою. Це може бути вишитий рушничок, яким прикривають вміст кошика. А може бути елемент декору з боків корзини. Виглядає вишиванка у великодньому кошику дуже патріотично та стильно.

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