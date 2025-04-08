Що має бути у кошику на Великдень 2025 та чи можна освячувати алкоголь

Є цілий набір продуктів, які мають бути у великодньому кошику

Цього року Великдень за новим церковним календарем відзначається в неділю, 20 квітня. Вже зараз багато господинь починають планувати, що кластимуть у великодній кошик. Адже крім самої паски та писанок, там має бути певний набір продуктів.

"Телеграф" розповість, що українські господині кладуть у великодній кошик, і чи можна нести до церкви на Великдень алкоголь.

Що покласти у великодній кошик?

Паска – святкова випічка, яка у християнській релігії є символом тіла Христа.

Пасхальні яйця — крашанки та писанки у християнському обряді символізують гроб Господній.

М’ясні продукти — ковбаса, шинка, буженина — символ радості, тому що закінчився Великодній піст.

Сир, сметана, масло. Також можна покласти сирну пасочку.

Сіль також кладуть у великодній кошик, як символ достатку та здоров’я.

Хрін освячують як символ сили духу.

Вино — це єдиний алкоголь, який допускається для освячення в церкві на Великдень. Щоправда, найкраще покласти в кошик саме кагор.

Фрукти — деякі сучасні господині кладуть у великодній кошик також улюблені фрукти.

Ніж — у деяких регіонах теж несуть у кошику до храму, щоб потім різати ним освячену паску та інші продукти.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи оригінально пофарбувати яйця до Великодня. Цибулеве лушпиння — це минуле століття.