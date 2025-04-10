Яйця будуть цілі: простий лайфхак врятує крашанки від тріщин при варінні

Якщо варити яйця в такий спосіб, вони не тріскатимуться

Цього року українці відзначатимуть Великдень за новим церковним календарем – 20 квітня. Багато господинь вже зараз починають готуватися до свята, плануючи святковий стіл та приготування головних традиційних продуктів – пасок та писанок.

"Телеграф" розповість, як правильно варити яйця, щоб із них вийшли цілі та красиві крашанки, без тріщин та сколів.

Як правильно варити яйця на Великдень?

Оскільки приготувань, пов’язаних зі святом Великодня багато, за традицією пасочки печуть у Чистий четвер або ж у Велику суботу, пише tsn.ua. До приготування крашанок найкраще підійти теж у суботу, так яйця будуть свіжішими на святковому столі.

Дуже важливо до Великодня підібрати свіжі яйця. Однак щоб шкірка добре відходила від білка у зварених яєць, їм повинно бути не менше 5 днів. Тому найкраще для крашанок обирати саме магазинні яйця – там можна відстежити дату виробництва.

А щоб яйця не тріскалися під час варіння, дуже важливо заздалегідь дістати їх із холодильника і дати "зігрітися" до кімнатної температури. Адже якщо покласти в окріп яйця з холодильника, через перепад температур шкаралупа може тріскатися.

І ще одне важливе правило – перед тим, як варити яйця, їх потрібно ретельно помити, використовуючи губку та сольовий розчин. За часом оптимальним варіантом стане варити яйця 7-9 хвилин після того, як вони закипіли.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи оригінально пофарбувати яйця до Великодня. З ними ви забудете про лушпиння цибулі.