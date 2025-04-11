Залиште відкрите вікно і запаліть свічку: що можна і не можна робити на кладовищі під час поминальних днів

Традиції та прикмети, в які вірили наші предки

Після Великодня, який цього року відзначається за новим церковним календарем 20 квітня, настають поминальні дні. У цей час християни згадують своїх померлих родичів, ходять на кладовища та моляться за їхні душі. Для поминальних днів існує багато традицій та прикмет, яких дотримувались ще наші предки.

"Телеграф" розповість, що можна і не можна робити в поминальні дні, і як поводитись на цвинтарі під час візиту до могил родичів.

Традиції та прикмети на поминальні дні

Традиційно на наступних вихідних після Великодня віруючі збираються на кладовищах, щоб згадати своїх померлих родичів. Перед цим могили прибирають, садять квіти, упорядковують, а вже у самі вихідні збираються біля місць поховань.

Кладовище — це місце тиші та спокою, тут не варто випивати алкоголь, голосно веселитися, розважатися. Найкращим способом згадати близьких буде помолитися біля їхніх могил.

На кладовищі в поминальні дні не можна лаятись, матюкатися, палити. Також у поминальний тиждень не варто називати померлих родичів небіжчиками або мертвими, краще згадувати їх на ім’я або по родинному зв’язку.

Заборонено виливати алкоголь у землю могили, це може образити дух людини, яка там лежить. Також не потрібно залишати їжу — паску, крашанки, солодощі.

Найкраще в період поминального тижня відкласти всі городні та садові роботи, інакше врожаю не буде. Перенесіть земельні справи на наступні дні після поминальних.

Коли йдете на кладовище на гробки, залиште вдома відчинене вікно — згідно з віруваннями, таким чином душі померлих родичів зможуть відвідати свій дім. Також можна залишити на підвіконні пасочку та писанки, а ввечері запалити свічку та помолитися.

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