Чи долетить чорт до неба? Українці відповіли, чи освячуватимуть алкоголь

Церква не схвалює освячення спиртних напоїв

Існує цілий набір продуктів, які мають бути у великодньому кошику. У список входять: паска та фарбовані яйця, ковбаса, буженина, шинка, сир, сметана, олія, сіль та хрін. Серед ковбас існує виняток – не можна приносити до храму кров’янку.

Що стосується алкоголю, церква допускає освячення тільки кагора, оскільки це вино використовується для причастя і вважається кров’ю Христа. "Телеграф" вирішив дізнатися, як ставляться до цього українці та чи збираються класти у великодній кошик спиртні напої.

Більшість інтернет-користувачів відповіли, що не беруть до церкви алкоголь. Та й ті, що висловили іншу думку, мабуть, просто невдало пожартували.

Один із коментаторів нагадав, що російські попи освячують танки, які нас вбивають. Від освячення танки не стають богоугодними.

Підписниця відповіла, що, звичайно, ні. Вона нагадала, що освячується те, що зачитує священник при здійсненні літургії: паска, сир, олія, м’ясо та яйця.

Інша написала: "Люди, ви серйозно?" Вона також поцікавилася, чи чорт долетить до неба, якщо йому пришити крила. Так вона алегорично пояснила, чому не варто брати до храму алкоголь.

Таким чином, майже всі коментатори заявили, що спиртне не освячується, оскільки це проти церковних канонів.

Раніше ми розповіли, чому не варто залишати цукерки та паску на могилах у поминальні дні. Це застаріла традиція, яку не схвалює церква.