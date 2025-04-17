Без походу до церкви: де дивитись онлайн Великодні богослужіння 2025

На Великдень Суспільне транслюватиме богослужіння Православної церкви України

Вже цієї неділі, 20 квітня, українці відзначатимуть велике церковне свято Великдень. Ми вже розповідали, як швидко знайти на карті найближчу до вас церкву ПЦУ, а сьогодні ділимося де дивитися онлайн-трансляції великодніх богослужінь Православної церкви України.

Урочисті богослужіння ПЦУ на Великдень транслюватиме Суспільне. Переглянути трансляції 19 та 20 квітня можна буде на телеканалі "Суспільне Культура".

Розклад онлайн-трансляцій

19 квітня о 23:00 – Урочисте Богослужіння Православної церкви України з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння, Великодня.

20 квітня о 7:00 – Великодні богослужіння Української греко-католицької церкви із Патріаршого собору Воскресіння Христового.

20 квітня об 11:00 – Великодню Святу Імшу Римо-Католицької Церкви в Україні із храму Святого Олександра у Києві.

Фото: Getty Images

Розклад радіотрансляцій

"Українське радіо" та радіо "Культура" транслюватимуть:

20 квітня о 00:05 – урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння наживо зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві.

20 квітня о 8:35 – урочисте богослужіння Української греко-католицької церкви з нагоди Світлого Христового Воскресіння наживо з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

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