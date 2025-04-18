Долетит ли черт до неба? Украинцы ответили, будут ли освящать алкоголь

Церковь не одобряет освящение спиртных напитков

Существует целый набор продуктов, которые должны быть в пасхальной корзине. В список входят: паска и крашеные яйца, колбаса, буженина, ветчина, творог, сметана, масло, соль и хрен. Среди колбас существует исключение – нельзя приносить в храм кровянку.

Что касается алкоголя, церковью допускается освящение только кагора, поскольку это вино используется для причастия и считается кровью Христа. "Телеграф" решил узнать, как относятся к этому украинцы и собираются ли класть в пасхальную корзину спиртные напитки.

Большинство интернет-пользователей ответили, что не берут в церковь алкоголь. Да и те, что высказали другое мнение, по всей видимости, просто неудачно пошутили.

Один из комментаторов напомнил, что российские попы освящают танки, которые нас убивают. От освящения танки не становятся богоугодными.

Подписчица ответила, что, конечно, нет. Она напомнила, что освящается то, что зачитывает священник при совершении литургии: паска, творог, масло, мясо и яйца.

Другая написала: "Люди, вы серьезно?" Она также поинтересовалась, долетит ли черт до неба, если ему пришить крылья. Так она иносказательно объяснила, почему не стоит брать в храм алкоголь.

Таким образом почти все комментаторы заявили, что спиртное не освящается, поскольку это против церковных канонов.

Ранее мы рассказали, почему не стоит оставлять конфеты и паску на могилах в поминальные дни. Это устаревшая традиция, которую не одобряет церковь.