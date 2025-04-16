Залишилися лічені дні: коли відбудуться церковні служби на Великдень в Україні

Залишилось зовсім трохи до великого релігійного свята

Цього року православні християни та католики будуть відзначати Воскресіння Христове в один день — у неділю, 20 квітня. Зараз віряни вже починають випікати паски та фарбувати яйця, які на Великдень будуть святити.

Святкові літургії у храмах відбуватимуться у суботу ввечері та протягом неділі. Це визначають церкви на місцях. "Телеграф" розповість, в який час проведуть святкові літургії у різних містах України.

Коли відбудуться святкові служби до Великодня 2025

У Михайлівському золотоверхому соборі у Києві служба розпочнеться у суботу, 19 квітня, о 23:00. Натомість паски освячуватимуть з 17 по 23 години у суботу. 20 квітня літургії відбудуться на 9 та 17 години. А паски можна буде посвятити після служби, яка завершиться о 17:00.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві будуть ранкові та вечірні літургії. У суботу паски святитимуть 19 квітня, з 15:00 до 21:00, а також 20 квітня зранку після служби, яка розпочнеться о 07:00.

У Дніпрі у храмі Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ служба розпочнеться у неділю, 20 квітня, о 08:00. Після неї освячуватимуть паски.

У Львові в багатьох церквах паски можна буде посвятити у суботу, починаючи з 12-14 і до 19-20 години. Наприклад, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла це відбуватиметься з 14 по 21 години. Натомість вечірня почнеться о 18:45.

Щодо Ужгорода, у Катедральному соборі, 20 квітня, о 00:00, відбудеться утреня. О 01:00 будуть святити кошики, адже комендантську годину на Закарпатті не вводили. З 07:00 до 14:00 відбуватимуться літургії. Вечірня служба в соборі відбудеться о 17:00.

В Олексіївському храмі Одеси святити паски будуть 20 квітня на богослужінні, яке розпочнеться о 06:00. А о 15:00 священнослужителі проведуть пасхальну службу.

Щодо Харкова, то у храмі святого Іоана Богослова святкова літургія відбудеться 20 квітня, о 10:00, тоді як ранкова служба розпочнеться о 09:00. Після служби священники освятять кошики.

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