Великдень для покійних: священик пояснив, чи можна приходити на кладовище вагітним та з маленькими дітьми

Незабаром після Великодня наступають поминальні дні, з ними пов’язано багато забобонів

Після святкування Великодня, який цього року випадає на 20 квітня, настають поминальні дні. У цей час українці ходять на кладовища та поминають своїх померлих родичів. Ми вже розповідали, чому не варто залишати цукерки та паску на могилах у поминальні дні, а сьогодні ділимося, чи можна брати на кладовища дітей та приходити вагітним жінкам.

В українських традиціях є забобони, що вагітним жінкам та мамам з маленькими дітьми та немовлятами не варто приходити на місця поховань. Нібито це може загрожувати малюкам і майбутнім мамам, адже мертві можуть спробувати "забрати" нову душу до себе на той світ.

Проте, все це не більше, ніж "лякалки" і вигадки. Мертві не несуть жодної загрози живим, але до кладовища потрібно ставитися з повагою. Про це розповів на своєму ютуб-каналі священик Іван Верескун. За його словами, діти змалку мають бачити та розуміти, що смерть – це невіддільна історія нашого життя.

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"Хтось боїться кладовища і каже, що це місце страшне, що тут якісь незрозумілі процеси, що тут треба обережно приходити. Це місце святе. Це місце спокою та тиші. Тому що тут усе зрозуміло", — зазначив Іван Верескун.

За його словами, кладовищ не треба боятися, особливо лякати ними дітей. З дитинства потрібно виховувати в них розуміння, що життя — це не тільки радість і веселощі, в ньому є також сумне і гірке.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити на кладовищі під час поминальних днів. І навіщо відчиняти вікно будинку перед походом на цвинтар.