Помідори будуть рости вдвічі швидше, якщо підживити їх цими засобами

Томати потребують великої кількості поживних речовин

Помідори вважаються достатньо вибагливим овочем, якому потрібен особливий догляд. Важливо не забувати про добрива, які допоможуть отримати великі та соковиті плоди.

Томати підгодовують до висадки в землю і після неї. Зокрема за добу до саджання, рослини слід підживити розчином на основі монофосфату калію. Пропорція: 1 грам на 10 літрів води, розказали автори Youtube-каналу "Дім та присадибна ділянка".

Чим підживити помідори

Швидше наростити кореневу систему томатам допоможе бурштинова кислота. Також вона підвищить опірність помідор до різних хвороб. Для цього треба розбавити 2 грами бурштинової кислоти у 10 літрах води.

Наступне підживлення проводять через 2-5 днів після висадки у відкритий ґрунт. Хорошим варіантом буде аміачна або кальцієва селітра. Якщо помідори містять кальцій, то вони менше хворіють, зокрема на вершинну гниль.

Кальцієва селітра, фото "Сонце-сад"

Третю підгодівлю слід провести через 10 днів після другої. Для цього використовують настій деревного попелу. 1 стакан цієї речовини розбавляють у 10 літрах води. У зволожену землю під 1 кущ вносять 1 літр такого засобу. Якщо ж розвести 2 стакани попелу на 10 літрів води, тоді можна вносити по пів літри під кущ.

Деревний попіл, фото "Доброта"

Деревний попіл можна вносити на кислих і слабокислих ґрунтах. В інших випадках слід використати будь-яке фосфорно-калійне добриво. Може бути монофосфат калію, добриво "13-40-13" та інші. Важливо, аби вони містили фосфор і калій.

Під час бутонізації і цвітіння підживлення проводять щотижня. Серед народних засобів рекомендують вносити настій на основі кропиви.

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