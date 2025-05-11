Урожай ще можна врятувати: що робити, коли пожовтіли огірки

Під час жовтіння огірків треба діяти, аби не втратити урожай

Зараз городники активно вирощують огірки і можуть зіштовхуватися з певними труднощами. Зокрема, буває так, що овочі починають раптово жовтіти.

Зміна кольору огірків зазвичай має чіткі причини, пише Actualno.com. Наприклад, овочі стають жовтими, а також гіркими на смак, коли вони перезріли. Тому важливо вчасно їх збирати, а це тоді, коли вони — пружні, темно-зелені та довжиною близько близько 10 сантиметрів.

Чому жовтіють огірки та що робити

Ще одна причина жовтіння огірків — брак азоту. Ці овочі потребують поживних речовин, тому треба регулярно вносити добрива. Особливо під час посадки та цвітіння. Коли огірки починають цвісти, можна підгодувати їх рідким добривом на основі калію.

Також жовтіють не лише огірки, а й листя. Це можуть бути клопи, які висмоктують сік з рослин. У такому випадку огірки треба накривати, поки вони не почали цвіти. Це запобігатиме відкладенню яєць шкідниками.

Клоп, фото Prostoway.com

Павутинний кліщ — ще одна причина жовтіння огіркового листя. Можуть утворюватися павутинні сітки. Кліщ поглинає хлорофіл з листя, через що рослина може загинути. Можна спробувати позбутися шкідника, поливши листя зі шланга. Також помічним для боротьби з павутинним кліщем буде інсектицидне мило.

Павутинний кліщ, фото "Суперагроном"

Від антракнозу листя огірків стає жовтим, коричневим або сірим. Це грибкова хвороба, яка може погубити урожай. Городники борються з антракнозом за допомогою фунгіцидних засобів. Серед народних засобів використовують йод і зеленку, зубці часнику, молочну сироватку.

Антракноз, фото Dovidkam.com

Листя також може жовтіти від борошнистої роси, симптоми якої нагадують антракноз. Під час цієї хвороби на листі з'являються каламутні сірі плями. Борошниста роса зазвичай виникає через високу вологість та низькі температури. З хворобою борються так само, як з антракнозом.

Борошниста роса, Poradum.com.

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