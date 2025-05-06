Як вітром здує: чим обприскати рослини від попелиці

Від тлі допоможе один міцний розчин

Навесні насадження починають атакувати шкідники, зокрема попелиця, або як її ще називають, тля. Вона може знищити весь урожай, тому потрібно якомога швидше діяти. Також ми розповідали, що посадити біля помідорів, аби вони росли великими та соковитими.

Попелиця завдає шкоди рослинам, бо швидко розмножується та поглинає сік із молодих пагонів і листя. Після цього насадження будуть жовтіти, змінювати форму та можуть загинути. До того ж тля виділяє лику речовину, з якої може розвиватися цвіль. Є деякі засоби, які допоможуть позбутися шкідників, пише Actualno.

Як позбутися попелиці на рослинах

Вам знадобиться 200 грамів часнику, 1 столова ложка порошку каєнського перцю, 1 літр гарячої води. Чистимо часник і змішуємо його з перцем. Заливаємо 1 літром води та залишаємо на ніч. Наступного дня проціджуємо через марлю та розбавляємо 10 літрами води.

Розчин переливаємо у пульверизатор та обприскуємо рослини кожні 2-3 дні, допоки тля повністю не зникне. Спочатку спробуйте нанести розчин на невеликі ділянки, аби подивитися як насадження зреагує.

Попелиця, фото Freepik

Зверніть увагу на нижні листки, бо там зазвичай найбільше попелиці. Обробляти рослини можна рано-вранці або пізно увечері. Якщо зробити це вдень, можна обпекти листя. Водночас не затягуйте з обробкою насаджень, аби не втратити весь урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, в які дні травня краще садити цибулю. Тоді урожай буде максимально великим.