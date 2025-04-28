Будете збирати пучками: коли сіяти кріп у відкритий ґрунт

Варто звертати увагу на посівний календар під час посадки зелені

З поверненням тепла в Україні продовжують садити овочі, фрукти та зелень, аби згодом збирати смачний та соковитий урожай. Городники звертають увагу на посівний календар, аби насадження швидко розвивалися. Зокрема, це стосується зелені, яку можна збирати за кілька тижнів, якщо посадити у правильні дати.

Кріп, петрушка, шпинат, щавель, базилік, рукола — це ті рослини, які найчастіше садять українці. Їх можна додавати до супу, бутербродів, салатів та інших страв, адже зелень є смачною та поживною. "Телеграф" розкаже, коли оптимально сіяти зелень, аби вона швидко виросла.

Найкращі дати для посіву зелені у 2025 році

Зелень найкраще росте на пухких, добре дренованих і багатих землях. Її оптимально садити на сонячних ділянках і без протягів. Також важливо, аби ґрунт був достатньо зволоженим, щоб насіння швидко проростало.

Найкращими днями для посіву зелені у відкритий ґрунт будуть: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29 і 30 травня.

Якщо посіяти зелень у ці травневі дні, ви отримаєте щедрий урожай, яким зможете ласувати вже через 2-3 тижні.

Зелень сіють на глибину 1-2 сантиметри, а відстань між рядами повинна бути 10-15 сантиметрів. Також рекомендується проріджувати сходи для того, аби зелень краще росла.

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