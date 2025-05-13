Помидоры будут расти в два раза быстрее, если подкормить их этими средствами

Томаты нуждаются в большом количестве питательных веществ

Помидоры считаются достаточно требовательным овощем, которому требуется особый уход. Важно не забывать о удобрениях, которые помогут получить большие и сочные плоды.

Томаты подкармливают до высадки в землю и после нее. В частности за сутки до посадки растения следует подпитать раствором на основе монофосфата калия. Пропорция: 1 грамм на 10 литров воды, рассказали авторы Youtube-канала "Дом и приусадебный участок".

Чем подкормить помидоры

Быстрее нарастить корневую систему томатам поможет янтарная кислота. Также она повысит сопротивляемость помидоров к различным болезням. Для этого нужно разбавить 2 грамма янтарной кислоты в 10 литрах воды.

Следующую подкормку проводят через 2-5 дней после высадки в открытый грунт. Хорошим вариантом будет аммиачная или кальциевая селитра. Если помидоры содержат кальций, то они меньше болеют, в частности вершинной гнилью.

Кальциевая селитра, фото "Солнце-сад"

Третью подкормку следует провести через 10 дней после второй. Для этого используют настой древесной золы. 1 стакан этого вещества разбавляют в 10 литрах воды. В увлажненную землю под 1 куст вносят 1 литр такого средства. Если же развести 2 стакана золы на 10 литров воды, тогда можно вносить по пол литра под куст.

Древесный пепел, фото "Доброта"

Древесную золу можно вносить на кислых и слабокислых почвах. В других случаях следует использовать любое фосфорно-калийное удобрение. Может быть монофосфат калия, удобрение "13-40-13" и другие. Важно, чтобы они содержали фосфор и калий.

Во время бутонизации и цветения подкормку проводят еженедельно. Среди народных средств рекомендуют вносить настой на основе крапивы.

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