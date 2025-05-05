Помідори стануть великими та соковитими, якщо посадити біля них цю рослину

Біля томатів варто посадити одну рослину для хорошого урожаю

Помідор — смачний та корисний овоч, який люблять українці. Однак він є доволі вибагливим у догляді, тож потрібно знати певні особливості вирощування томатів, аби збирати великий урожай.

Для того, щоб збирати великі та соковиті плоди, важливо аби томати росли на сонячних ділянках. Також потрібно вчасно поливати овочі, аби вони росли. При цьому є рослина, яка позитивно впливає на розвиток помідорів. Йдеться про базилік, пише Expess.

Що посадити біля помідорів

Базилік відлякує шкідників від помідорів і приваблює комах, які запилюють рослини. Натомість томати покращують ріст і смак базиліка. Перевага цієї рослини у тому, що вона не поглинає багато поживних речовин із землі. Тож ґрунт не буде виснажуватися.

Базилік попереджує про хвороби, які можуть розвиватися на сусідніх рослинах. Тому що на його листі раніше за інші рослини з'являються плями. Так ви отримуєте час, аби запобігти поширенню хвороби на ваші насадження.

Базилік, фото Freepik

Вважається, що у томатів стає кращий смак, якщо вони ростуть поруч із базиліком. Також це стосується моркви, перцю, кабачків, орегано і петрушки.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще садити цибулю, щоб отримати великий урожай.