Одні копійки і не для усіх. Яку пенсію насправді отримували в СРСР
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З моменту створення СРСР пенсій взагалі не існувало майже 30 років
Про життя в СРСР існує чимало міфів і більшість з них стосувалась зарплат та пенсій, яких нібито на все вистачало. Однак чи дійсно виплати пенсіонерам в Радянському Союзі були нормальними.
"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання. Зауважимо, що з моменту створення СРСР і до майже 1950 років пенсій взагалі не існувало.
Так, лише через 30 років після появи Союзу влада почала замислюватись по людей похилого віку і що їм треба на щось жити. Однак в СРСР все було не так однозначно. Перші пенсі з'явились у 1956 році, але для робітників та службовців певних категорій. І вже через трохи більше 10 років пенсії почали назначати колгоспникам, але і тут був нюанс.
В СРСР колгоспників вважали не найманими працівниками, а членами кооперативів, тому їх виплати були врази нижчі за середні у міських робітників. Також в радянські часи було неможливим отримувати велику пенсію, бо вона нараховувалась за певною формулою. Пенсійна виплата в СРСР розраховувалась по середній зарплаті за останні 5 робочих років та плюс стаж. Однак ця цифра мала свої межі і навіть висококваліфіковані фахівці не отримували більше, ніж середньостатистичні працівники.
Тому в СРСР доволі часто люди отримували однакову пенсію не зважаючи на кваліфікацію чи посаду. Влада намагалась під культом рівності замаскувати свою неспроможність платити людям, скільки вони дійсно заробили.
Яку пенсію отримували в СРСР
Робітники та службовці у 1970-х роках отримували 60-80 рублів на місяць, з 1980 десь 90-120 рублів. Розмір максимальної пенсії тоді становив 132 рублі. Колгоспники до 1964 року взагалі не отримували пенсій, а після це були копійки — від 12 до 50 рублів на місяць. Більш-менш нормальну пенсію нараховували військовим та ветеран від 150 до 300 рублів, залежно від звання, стажу та заслуг. Також не обділяли науковців та держслужбовців, які отримували 150-200 рублів.
У перерахунку на сучасні гроші:
- 30 рублів (пенсія колгоспників) — це приблизно 3 600 грн;
- 60 рублів СРСР (середня пенсія 1970-х) — це приблизно 6100 — 7700 грн;
- 120 рублів (висока пенсія у 1980-х) — це від 12 тисяч грн.
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