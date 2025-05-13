Одні копійки і не для усіх. Яку пенсію насправді отримували в СРСР

З моменту створення СРСР пенсій взагалі не існувало майже 30 років

Про життя в СРСР існує чимало міфів і більшість з них стосувалась зарплат та пенсій, яких нібито на все вистачало. Однак чи дійсно виплати пенсіонерам в Радянському Союзі були нормальними.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання. Зауважимо, що з моменту створення СРСР і до майже 1950 років пенсій взагалі не існувало.

Так, лише через 30 років після появи Союзу влада почала замислюватись по людей похилого віку і що їм треба на щось жити. Однак в СРСР все було не так однозначно. Перші пенсі з'явились у 1956 році, але для робітників та службовців певних категорій. І вже через трохи більше 10 років пенсії почали назначати колгоспникам, але і тут був нюанс.

В СРСР колгоспників вважали не найманими працівниками, а членами кооперативів, тому їх виплати були врази нижчі за середні у міських робітників. Також в радянські часи було неможливим отримувати велику пенсію, бо вона нараховувалась за певною формулою. Пенсійна виплата в СРСР розраховувалась по середній зарплаті за останні 5 робочих років та плюс стаж. Однак ця цифра мала свої межі і навіть висококваліфіковані фахівці не отримували більше, ніж середньостатистичні працівники.

Тому в СРСР доволі часто люди отримували однакову пенсію не зважаючи на кваліфікацію чи посаду. Влада намагалась під культом рівності замаскувати свою неспроможність платити людям, скільки вони дійсно заробили.

Яку пенсію отримували в СРСР

Робітники та службовці у 1970-х роках отримували 60-80 рублів на місяць, з 1980 десь 90-120 рублів. Розмір максимальної пенсії тоді становив 132 рублі. Колгоспники до 1964 року взагалі не отримували пенсій, а після це були копійки — від 12 до 50 рублів на місяць. Більш-менш нормальну пенсію нараховували військовим та ветеран від 150 до 300 рублів, залежно від звання, стажу та заслуг. Також не обділяли науковців та держслужбовців, які отримували 150-200 рублів.

У перерахунку на сучасні гроші: