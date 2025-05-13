Одни копейки и не всем. Какую пенсию на самом деле получали в СССР

С момента создания СССР пенсий вообще не существовало почти 30 лет

О жизни в СССР существует немало мифов, и большинство из них касалось зарплат и пенсий, которых якобы на все хватало. Однако действительно ли выплаты пенсионерам в Советском Союзе были нормальными.

"Телеграф" решил выяснить этот вопрос. Заметим, что с момента создания СССР и до 1950-х годов пенсий вообще не существовало.

Так, только через 30 лет после появления Союза власти начали задумываться о пожилых людях и что им нужно на что-то жить. Однако в СССР все было не так однозначно. Первые пенсии появились в 1956 году, но для рабочих и служащих определенных категорий. И уже спустя чуть больше 10 лет пенсии начали назначать колхозникам, но и здесь был нюанс.

В СССР колхозников считали не наемными работниками, а членами кооперативов, поэтому их выплаты были в разы ниже, чем средние у городских рабочих. Также в советские времена было невозможно получать большую пенсию, потому что она начислялась по определенной формуле. Пенсионная выплата в СССР рассчитывалась по средней зарплате за последние 5 рабочих лет плюс стаж. Однако эта цифра имела свои пределы, и даже высококвалифицированные специалисты не получали больше среднестатистических работников.

Поэтому в СССР довольно часто люди получали одинаковую пенсию, несмотря на квалификации или должности. Власть пыталась под культом равенства замаскировать свою неспособность платить людям, сколько они действительно заработали.

Какую пенсию получали в СССР

Рабочие и служащие в 1970-х годах получали 60—80 рублей в месяц, с 1980-х где-то 90—120 рублей. Размер наибольшей пенсии тогда составил 132 рубля. Колхозники до 1964 года вообще не получали пенсий, а после этого были копейки – от 12 до 50 рублей в месяц. Более или менее нормальную пенсию начисляли военным и ветеранам — от 150 до 300 рублей, в зависимости от звания, стажа и заслуг. Также не обделяли ученых и госслужащих, получавших 150—200 рублей.

В пересчете на современные деньги:

30 рублей (пенсия колхозников) – это примерно 3600 грн;

60 рублей СССР (средняя пенсия 1970-х) – это примерно 6100–7700 грн;

120 рублей (высокая пенсия в 1980-х) – это от 12 тысяч грн.

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