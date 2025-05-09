Праздносвєта, Даздраперма і не тільки: як пропаганда в СРСР знущалась над немовлятами

Дітей називали в честь радянських свят, видатних особистостей і не тільки

У Радянському союзі була мода на незвичайні імена, які відображали ідеологію та політичні гасла тодішньої влади. Ці імена були потужним й інструментом пропаганди.

В радянські часи батьки часто називали дітей на честь революційних подій, вождів чи навіть технічних досягнень. "Телеграф" зібрав найдивніші із них

Незвичайні імена радянської епохи

Одним із найвідоміших прикладів є ім'я "Гертруда", яке в дорадянський період було просто запозиченим німецьким іменем, але за часів СРСР набуло нового тлумачення – "Героиня труда".

"Даздраперма" – це ім'я, утворене від гасла "Да здравствует первое мая", яке надавали дівчаткам, народженим близько до Дня міжнародної солідарності трудящих.

Ім'я "Дотнара" розшифровувалося як "Дочь трудового народа" і було особливо популярним серед родин у республіках Середньої Азії.

"Лагшмивара" – ім'я, що означало "Лагерь Шмидта в Арктике", на честь відомої арктичної експедиції.

"Лапанальда" походить від "Лагерь папановцев на льдине" – ще одна данина полярним експедиціям. Можна дівчаток було називати Праздносвєта, Побєда тощо. Релігійні імена не подобались владі — такі як Анна, Віра, Надія.

Хлопчиків, до прикладу, називали "Даздрюгаг" – це скорочення від "Да здравствует Юрий Гагарин", на честь першого космонавта.

"Лениза" розшифровувалося як "Ленинские заветы".

"Изаида" мало досить курйозне походження – скорочення від фрази "иди за Ильичём, детка".

"Севморпутина" походила від назви "Северный морской путь" – стратегічно важливого морського шляху.

Напевно, найбільш дивним із усіх таких імен можна вважати "Кукуцаполь". Розшифрування цього імені відсилає до відомого гасла часів Хрущова: "Кукурудза — цариця полів".

Раніше "Телеграф" писав, які імена носили мироносиці. Зараз деякі з них популярні.