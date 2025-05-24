Не витрачайте гроші. Які бюджетні продукти можуть замінити насіння чіа

Чіа містить клітковину, жири та білки

Вже кілька років українці дедалі частіше додають до своїх страв насіння чіа, однак воно має чималу ціну. Тому виникає питання: а чи є бюджетні аналоги та навіщо вживати його взагалі.

"Телеграф" розповість, які продукти можуть замінити насіння чіа та що в ньому корисного. Зауважимо, що доволі часто його використовують для приготування смузі чи пудингів.

Насіння чіа — унікальний продукт, який багатий на жири, клітковину та білки. Тому замінювати його слід продуктами зі схожою поживністю. Якщо йдеться про приготування пудингу, в якості загущувача можна використати звичайні вівсяні пластівці. Їх можна так само замочити в йогурті чи кефірі на ніч і вони розбухнуть. Однак, аби поживність пудингу була схожа на чіа, беріть йогурти з високим вмістом білка і додайте до страви джерела корисних жирів, до прикладу, арахісову пасту.

У приготуванні страв чіа також можна замінити на насіння льону чи кунжуту, вони мають меншу поживність, однак вміст клітковини у них схожий. Іноді чіа використовують як загущувач, в деяких ситуаціях його можна замінити на куряче яйце. До прикладу, якщо вирішите готувати котлети, то для клейкої консистенції замість насіння чіа додайте яйце та варений рис.

Зауважимо, що насіння чіа за 200 г коштує приблизно 200 грн. І на його покупці можна зекономити, використовуючи схожі за властивостями продукти, тобто ті, що мають клейку консистенцію після замочування (насіння льону), добре вбирають вологу (вівсяні пластівці) та багаті на клітковину (кунжут).

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