Не тратьте деньги. Какие бюджетные продукты могут заменить семена чиа

Чиа содержит клетчатку, жиры и белки

Уже несколько лет украинцы все чаще добавляют к своим блюдам семена чиа, однако они имеют немалую цену. Поэтому возникает вопрос: есть ли бюджетные аналоги и зачем употреблять его вообще.

"Телеграф" расскажет, какие продукты могут заменить семена чиа и что в нем полезно. Заметим, что часто их используют для приготовления смузи или пудингов.

Семена чиа — уникальный продукт, богатый жирами, клетчаткой и белками. Поэтому заменять его следует продуктами со схожей питательностью. Если речь идет о приготовлении пудинга, в качестве загустителя можно использовать обычные овсяные хлопья. Их можно также замочить в йогурте или кефире на ночь и они разбухнут. Однако, чтобы питательность пудинга походила на чиа, берите йогурты с высоким содержанием белка и добавьте к блюду источники полезных жиров, к примеру, арахисовую пасту.

В приготовлении блюд чиа также можно заменить на семена льна или кунжута, они имеют меньшую питательность, однако содержание клетчатки у них похоже. Иногда чиа используют как загуститель, в некоторых ситуациях его можно заменить куриным яйцом. К примеру, если решите готовить котлеты, то для клейкой консистенции вместо семян чиа добавьте яйцо и вареный рис.

Заметим, что семена чиа за 200 г стоят примерно 200 грн. И на их покупке можно сэкономить, используя похожие по свойствам продукты, то есть те, которые имеют клейкую консистенцию после замачивания (семена льна), хорошо впитывают влагу (овсяные хлопья) и богаты клетчаткой (кунжут).

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить авокадо, чтобы не тратить кучу денег.