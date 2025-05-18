Популярний овоч для літнього салату здешевшав. Де можна купити його по акції

На помідори можна витратити до 70 гривень

Помідори в Україні падають в ціні. Причинами здешевшання стали збільшення пропозиції та низький попит. Місцями вартість на деякі сорти значно зменшилась і, якщо пошукати, то в українських магазинах можна знайти ще більш вигідні пропозиції.

Наразі тепличні помідори знижуються в ціні через збільшення пропозиції та низький попит, як повідомили в EastFruit. Місцеві комбінати продають їх за 65-80 гривень.

Однак ціни ще залежать від сорту та обсягів партії продукції, які пропонуються на ринку в середньому на 20% дешевше, аніж минулого тижня.

Водночас вартість помідорів в Україні нині на 23% вища, аніж була у травні 2024 року. Є ймовірність, що вони дешевшатимуть надалі, якщо збережуться такі ж самі темпи реалізації.

Ціни на помідори в Україні

Середня вартість червоних помідорів в кінці травня складає 103,66 гривні, що на 8,76 гривні дешевше, аніж було у квітні. Найдешевша пропозиція є в Novus — за 78,99 гривні.

Тим часом кілограм рожевих помідорів коштує в середньому 117,29 гривні. Ще у квітні їх продавали за 189,51 гривні, тобто на 72,22 гривні дорожче. Найнижча вартість наявна в Auchan — 99,90 гривень.

Однак помідори сливка, навпаки, виросли в вартості. Нині їх можна купити за 151,17 гривні, хоча у квітні це можна було зробити за ціною в 145,25 гривні. Зекономити на кіло можна в Auchan — 124,0 гривень.

Де ще можна зекономити

Є ще більш вигідні ціни, зокрема в АТБ. Наразі там діє акція на тепличні томати — 69,95 гривні за кілограм.

Тим часом в Сільпо ціни стартують від 83,0 гривень за 1 кілограм.

Фора ж пропонує купити кіло найдешевших помідорів за 99,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки можна купити кіло черешні та малини у Києві.