Молода стрімко дешевшає, а стара - дорожчає. Де можна зекономити на капусті
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Деякі магазини пропонують купити білоголову капусту за майже 100 гривень
На українському ринку ціни на капусту значно виросли. За останній місяць стара капуста здорожчала, а молода — здешевшала.
Наскільки змінилась середня ціна на молоду та стару капусту за місяць, за скільки їх можна купити в магазині та де можна зекономити, купивши кіло по акції, розбирався "Телеграф".
Наразі середня ціна на молоду капусту складає 66,07 гривень, згідно з Міністерством фінансів України. Найдешевша пропозиція наявна в Novus, де її можна купити за 56,99 гривні. Трошки дорожчою вона є в Megamarket, за 65,90 гривень та в Auchan, за 68,80 гривень. Максимальна ціна на кіло капусти серед наявних є в Metro — 72,59 гривні.
Водночас білокачанна в середньому коштує 73,25 гривні.
Ціни на неї в магазинах такі:
- Novus — 52,99 гривні;
- Auchan — 69,90 гривень;
- Metro — 72,90 гривень;
- Megamarket — 97,20 гривень.
За місяць молода капуста здешевшала на 19,96 гривні, а стара здорожчала на 18,5 гривень.
Але на молодій та старій капусті можна ще більше зекономити. Заощадити до 22,7 гривні на ранній та до 42,31 гривні на білокачанній капусті можна в АТБ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити кілограм цибулі та зекономити до 20 гривень.