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Молода стрімко дешевшає, а стара - дорожчає. Де можна зекономити на капусті

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Ціни на стару та молоду капусту 2025 Новина оновлена 16 травня 2025, 12:39
Ціни на стару та молоду капусту 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі магазини пропонують купити білоголову капусту за майже 100 гривень

На українському ринку ціни на капусту значно виросли. За останній місяць стара капуста здорожчала, а молода — здешевшала.

Наскільки змінилась середня ціна на молоду та стару капусту за місяць, за скільки їх можна купити в магазині та де можна зекономити, купивши кіло по акції, розбирався "Телеграф".

Наразі середня ціна на молоду капусту складає 66,07 гривень, згідно з Міністерством фінансів України. Найдешевша пропозиція наявна в Novus, де її можна купити за 56,99 гривні. Трошки дорожчою вона є в Megamarket, за 65,90 гривень та в Auchan, за 68,80 гривень. Максимальна ціна на кіло капусти серед наявних є в Metro — 72,59 гривні.

Водночас білокачанна в середньому коштує 73,25 гривні.

Ціни на неї в магазинах такі:

За місяць молода капуста здешевшала на 19,96 гривні, а стара здорожчала на 18,5 гривень.

Але на молодій та старій капусті можна ще більше зекономити. Заощадити до 22,7 гривні на ранній та до 42,31 гривні на білокачанній капусті можна в АТБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити кілограм цибулі та зекономити до 20 гривень.

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#Ціни #Ціни на продукти #Капуста