Молода стрімко дешевшає, а стара - дорожчає. Де можна зекономити на капусті

Деякі магазини пропонують купити білоголову капусту за майже 100 гривень

На українському ринку ціни на капусту значно виросли. За останній місяць стара капуста здорожчала, а молода — здешевшала.

Наскільки змінилась середня ціна на молоду та стару капусту за місяць, за скільки їх можна купити в магазині та де можна зекономити, купивши кіло по акції, розбирався "Телеграф".

Наразі середня ціна на молоду капусту складає 66,07 гривень, згідно з Міністерством фінансів України. Найдешевша пропозиція наявна в Novus, де її можна купити за 56,99 гривні. Трошки дорожчою вона є в Megamarket, за 65,90 гривень та в Auchan, за 68,80 гривень. Максимальна ціна на кіло капусти серед наявних є в Metro — 72,59 гривні.

Водночас білокачанна в середньому коштує 73,25 гривні.

Ціни на неї в магазинах такі:

За місяць молода капуста здешевшала на 19,96 гривні, а стара здорожчала на 18,5 гривень.

Але на молодій та старій капусті можна ще більше зекономити. Заощадити до 22,7 гривні на ранній та до 42,31 гривні на білокачанній капусті можна в АТБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити кілограм цибулі та зекономити до 20 гривень.