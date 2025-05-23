Не витрачайте гроші на дороге авокадо – ось чим можна його бюджетно замінити

Авокадо багате на корисні жири

Вже протягом кількох років доволі популярно використовувати авокадо у стравах, до прикладу, авокадо-тости. Однак, чи є можливість замінити його, не втрачаючи поживності.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, якими продуктами можна замінити авокадо і зекономити на ньому гроші. Зауважимо, що авокадо — це фрукт з унікальними поживними цінностями, адже він насичений корисними жирами.

Враховуючи те, що основна користь від авокадо — це жири, то і заміняти його слід схожими продуктами. Якщо йдеться про салат чи тост, можна використати арахісову пасту. Але краще обирати натуральну за складом та без додаткових підсолоджувачів, тобто нейтральну. Наразі середня ціна одного авокадо 40-90 грн, а баночки пасти 500 г — 100-300 грн. Тільки баночки інтенсивного використання вистачить на тижні два-три, а авокадо — на один прийом їжі.

Окрім цього, добре замінює авокадо м'який сир на кшталт моцарели чи рикоти. Проте ці сири не мають тої кількости жирів, що і фрукт, тому їх слід ще комбінували з горіхами чи оливковою олією.

Також не слід забувати, що варені чи смажені без олії яйця теж джерело корисних жирів та білків, як і авокадо. Тому для тостів можна використовувати саме їх. До того ж гарним аналогом авокадо є і хумус, його можна мазати на хліб та додавати в салати.

Виходить, що авокадо цілком можна замінити доступними продуктами та не гнатись за трендами. Особливо враховуючи те, що цей фрукт має доволі специфічний смак, який не усі можуть оцінити з першого разу.

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