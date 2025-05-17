"По цінам перебір": за скільки можна купити кілограм черешні та малини у Києві (відео)

Ціни на весняні "вітаміни" кусаються

В українських супермаркетах з’явилися перші ягоди, проте ціни на них не маленькі. Наприклад, у Києві кілограм черешні в одному із супермаркетів можна купити за 2200 гривень.

Полуниця та малина обійдуться трохи дешевше, але теж будуть по кишені не всім. Про це йдеться у сюжеті "Новини Live" від 16 травня.

Журналіст видання зазначає, що на полицях київських магазинів є великий асортимент ягід. Однак він зазначив, що за 100 грамів черешні доведеться віддати 219 гривень (тобто 2200 за кілограм).

Щодо полуниці, то вона продається по 59,9 гривні за 100 грамів, тобто майже 600 гривень за кілограм. Малина взагалі коштуватиме майже 400 гривень за 100 грамів.

"Я розумію, інфляція і таке інше, але по цінам це перебір", — поділився журналіст.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів у коментарі "Труха", що проблема у пізніх морозах, які завдали шкоди плодовим деревам. Особливо постраждали абрикоси та персики — у деяких підприємств було пошкоджено 80-100% дерев. Він прогнозує, що ціни на ягоди неминуче зростуть на 30% або ще більше.

"Ми б могли це імпортувати, але в тій же Туреччині, імпортері цієї групи товарів, теж були заморозки і треба зрозуміти, яка у них буде ситуація в самій країні", — сказав він і додав, що ситуація проясниться наприкінці травня або на початку червня.

Також сильно постраждали вишні, черешні та полуниця. Ситуація з яблуками та грушами гірша на заході України. Марчук додав, що щодо овочів ситуація поки що незрозуміла, але він знає про проблеми з ранньою картоплею в деяких областях.

Як повідомлялося раніше, аналітик української інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій пояснив "Телеграфу", що через аномальну погоду ціни на ягоди та фрукти цього року низькими не будуть.