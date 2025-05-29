Секрети "залізної" дисципліни: що їсть голова німецької ХДС Фрідріх Мерц, щоб бути у формі

Чим харчується та що сам готує вдома Фрідріх Мерц

Голова німецької партії ХДС Фрідріх Мерц не дотримується модних дієт, але харчується помірковано. У нього є улюблена страва, яку він сам готує, і він уникає фастфуду. Його підхід до їжі — це простота, дисципліна й увага до якості продуктів.

"Телеграф" розповість, що їсть Фрідріх Мерц, які страви він готує вдома сам і як змінив культуру харчування в офісі партії.

Сніданок без надмірностей

День Мерц починає з простого сніданку: чай, тост і фрукти. У розмовах із німецькими ЗМІ він зазначав, що не любить перевантажувати організм зранку, тому обходиться без калорійних або жирних страв. У випадках, коли немає змоги повноцінно поснідати, лідер ХДС замінює сніданок фруктами чи овочами.

"Іноді буває, що обід пропускаєш, тож краще випити чашку чаю і з’їсти яблуко, ніж навмання перекушувати", — зізнавався Мерц у коментарі Welt.

Обід — традиційна німецька кухня без зайвого жиру

Коли є можливість пообідати повноцінно, Мерц обирає традиційні німецькі страви. Наприклад, у TikTok-відео політик поділився, що любить качку з брюссельською капустою та картопляним пюре — класичну сезонну страву, яку зазвичай готують узимку.

Водночас він не цурається простої вуличної їжі. У 2024 році в компанії Маркуса Зедера він куштував каррівурст (нім. Currywurst — Ред.) із майонезом у Берліні — типовий приклад німецького стрітфуду, але в помірних кількостях.

Маркус Зедер і Фрідріх Мерц - фото TAGESSPIEGEL

Вечеря: легка, але ситна

На вечерю Мерц зазвичай дозволяє собі більш ситну страву, проте без надмірностей. Іноді — келих пива або сухого вина. Він не прихильник дієт, але віддає перевагу збалансованому харчуванню, яке дозволяє залишатися активним у насиченому політичному графіку.

Фрідріх Мерц - Фото Berliner Telegraph

Зміни в партійній кулінарії

Цікаво, що з приходом Мерца на чолі ХДС в офісі партії з’явилися миски зі свіжими фруктами. Це вважають неформальною ініціативою самого політика, який таким чином прагне запровадити здоровий спосіб життя і в політичному середовищі.

Мерц за плитою: паста з морепродуктами

Фрідріх Мерц не лише керує партією, а й сам готує вдома. Його фірмова страва — спагеті з морепродуктами (Spaghetti Frutti di Mare) в легкому томатному соусі. Дружина політика, Шарлотта Мерц, у кількох інтерв’ю згадувала, що це одне з його найулюбленіших домашніх частувань.

"Він щоразу готує це по-різному, але завжди дуже смачно", — розповідала вона в коментарі Merkur.

Cпагеті з морепродуктами (Spaghetti Frutti di Mare)

Активний спосіб життя без зайвих обмежень

Фрідріх Мерц активно займається тенісом і вважає, що помірність у всьому — головний принцип, який дозволяє залишатися у формі. Його підхід до харчування — раціональний, без фанатизму, проте з постійною увагою до якості їжі та режиму дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секрети харчування Макрона. Ми розповідали, що їсть президент Франції і чому йому не дають фастфуд.