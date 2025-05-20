Народила від нього ще під час студентства: як виглядає дружина нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Дружина політика зробила блискучу кар'єру

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц займає жорстку позицію щодо Росії, яка веде повномасштабну війну проти України. Важливу роль у житті політика відіграє його дружина Шарлотта Мерц.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину канцлера Німеччини і чим вона займається.

Що відомо про Шарлотту Мерц

Шарлотта Гаас (дівоче прізвище) народилась у 1961 році в Саарланді. Батько та дідусь були адвокатами, а мати — суддею. Тож Гаас пішла стопами рідних і вступила до Боннського університету, щоб опанувати правознавство.

У виші Шарлотта познайомилась з Фрідріхом Мерцом. Вони одразу сподобалися одне одному, в 1981 році побралися. Невдовзі у подружжя народився син і двоє доньок. В інтерв'ю Шарлотта розповідала, що Фрідріх брав активну участь у догляді за дітьми. Двоє малюків з'явилися ще під час навчання, тож вони поєднували здобуття освіти з батьківством.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, фото Getty Images

У 32 роки Мерц стала суддею в сімейних справах в окружному суді Арнсберга. У 2016 році вона почала керувати інстанцією, поєднуючи це з роботою судді. Її профіль — розлучення та справи про опіку над дітьми.

Шарлотта Мерц працює у суді, фото Getty Images

Тривалий час подружжя жило в Арнсберзі в регіоні Зауерланд. Після обрання Мерца канцлером Шарлотта заявила, що не планує змінювати місце проживання. Вона зазначила, що продовжуватиме працювати у суді.

Загалом Шарлотта не веде публічний спосіб життя. Однак, вона з'являлась з чоловіком на важливих заходах. Тоді Мерц демонструвала відмінне почуття стилю, обираючи елегантні сукні. Шарлотті подобаються яскраві кольори, що стають родзинкою її образів.

Шарлотта Мерц іноді виходить з чоловіком у світ, фото Getty Images

Водночас Мерц дратує, коли до неї ставляться лише як до дружини відомого політика. Тому їй не подобається, коли люди в залі суду передають "привіти" її чоловіку.

Також Шарлотта входить до Синодальної ради церковного округу Суст-Арнсберг і Християнсько-демократичного союзу. На одній із конференцій цієї політичної партії репортер хотів запитати Мерца про культуру в Німеччині. Натомість Шарлотта закрила мікрофон і різко відповіла: "Провідна культура означає насамперед, що треба запитати, чи хочете ви дати відповідь".

Мерц дратує, коли її сприймають лише як дружину політика, фото Getty Images

Шарлотта і Фрідріх — обоє християни. Вони обожнюють кататися на велосипедах у Зауерланді. Також подружжя займається Фондом Фрідріха і Шарлотти Мерц, який фінансує сферу освіти в Арнсберзі.

Шарлотта та Фрідріх Мерци, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню дружину російського олігарха Романа Абрамовича. Вони були у шлюбі майже 10 років.