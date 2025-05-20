Народила від нього ще під час студентства: як виглядає дружина нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца
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Дружина політика зробила блискучу кар'єру
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц займає жорстку позицію щодо Росії, яка веде повномасштабну війну проти України. Важливу роль у житті політика відіграє його дружина Шарлотта Мерц.
"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину канцлера Німеччини і чим вона займається.
Що відомо про Шарлотту Мерц
Шарлотта Гаас (дівоче прізвище) народилась у 1961 році в Саарланді. Батько та дідусь були адвокатами, а мати — суддею. Тож Гаас пішла стопами рідних і вступила до Боннського університету, щоб опанувати правознавство.
У виші Шарлотта познайомилась з Фрідріхом Мерцом. Вони одразу сподобалися одне одному, в 1981 році побралися. Невдовзі у подружжя народився син і двоє доньок. В інтерв'ю Шарлотта розповідала, що Фрідріх брав активну участь у догляді за дітьми. Двоє малюків з'явилися ще під час навчання, тож вони поєднували здобуття освіти з батьківством.
У 32 роки Мерц стала суддею в сімейних справах в окружному суді Арнсберга. У 2016 році вона почала керувати інстанцією, поєднуючи це з роботою судді. Її профіль — розлучення та справи про опіку над дітьми.
Тривалий час подружжя жило в Арнсберзі в регіоні Зауерланд. Після обрання Мерца канцлером Шарлотта заявила, що не планує змінювати місце проживання. Вона зазначила, що продовжуватиме працювати у суді.
Загалом Шарлотта не веде публічний спосіб життя. Однак, вона з'являлась з чоловіком на важливих заходах. Тоді Мерц демонструвала відмінне почуття стилю, обираючи елегантні сукні. Шарлотті подобаються яскраві кольори, що стають родзинкою її образів.
Водночас Мерц дратує, коли до неї ставляться лише як до дружини відомого політика. Тому їй не подобається, коли люди в залі суду передають "привіти" її чоловіку.
Також Шарлотта входить до Синодальної ради церковного округу Суст-Арнсберг і Християнсько-демократичного союзу. На одній із конференцій цієї політичної партії репортер хотів запитати Мерца про культуру в Німеччині. Натомість Шарлотта закрила мікрофон і різко відповіла: "Провідна культура означає насамперед, що треба запитати, чи хочете ви дати відповідь".
Шарлотта і Фрідріх — обоє християни. Вони обожнюють кататися на велосипедах у Зауерланді. Також подружжя займається Фондом Фрідріха і Шарлотти Мерц, який фінансує сферу освіти в Арнсберзі.
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